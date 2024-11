Ilveggente.it - I pronostici di venerdì 8 novembre: Serie A, B, Bundesliga, Liga e Ligue 1

di, ci sono gli anticipi diA,B,1 più tre partite della Saudi Pro League.Continua il tour de force: dopo la tre giorni di Champions League, Europa League e Conference League tornano subito in campo i principali campionati europei prima della nuova sosta per gli impegni delle nazionali. InA il Lecce ultimo in classifica proverà a risollevarsi contro l’Empoli che però finora ha dimostrato di essere un osso duro da battere anche per le big del nostro campionato.IdiA, B,1 (LaPresse) – IlVeggente.it Nella1 francese il Marsiglia di De Zerbi si è risollevato dopo un paio di passaggi a vuoto e vuole rilanciarsi all’inseguimento del PSG primo in classifica: contro l’Auxerre i tre punti sono ampiamente alla portata.