Grammy Awards 2025 | ecco tutte le nomination

La National Academy of Recordings Arts & Sciences ha annunciatoleper i. A presentare i premi saranno: Gayle King, Jim Gaffigan, Brandy Clark, Kirk Franklin, David Frost, Robert Gordon, Kylie Minogue, Gaby Moreno, Deanie Parker, Ben Platt, Mark Ronson, Hayley Williams, Victoria Monét.Quest’anno a dominare è Beyoncé con ben 11, mentre sono stati nominati per la prima volta: Raye, Doechii, Benson Boone, Chappell Roan e Sabrina Carpenter. Dueanche per Lady Gaga e bruno Mars, con il loro meraviglioso duetto. Snobbata alla grande daiDua Lipa con il suo Radical Optimism.le:Album of the YearAndré 3000 – New Blue SunBeyoncé – Cowboy CarterSabrina Carpenter – Short n’ SweetCharli XCX – BratJacob Collier – Djesse Vol.