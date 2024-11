Ilfoglio.it - Gli ultras non c'entrano con la violenza antisemita contro i tifosi del Maccabi

A lungo tra ieri sera e questa mattina è stata presa per buona la “pista”all’origine delle violenzeisraeliani delTel Aviv ad Amsterdam. Su molti siti di informazione, in alcuni tg e radio quello che è accaduto nei Paesi Bassi è passato sotto l’etichetta “”. La “” è ormai l’equivalente della “pista anarchica” che spuntava fuori dopo ogni esplosione o attentato in Italia tra gli anni Sessanta e Ottanta. Eppure nei pestaggi e nelle aggressioni di questa notteebrei e israeliani, molti dei qualima non tutti, glinon c’nulla. Non c’è stato stra due tifoserie organizzate prima e dopo di Ajax-Tel Aviv (che per la cronaca è finita 5-0) e laè stata a sfondo labilmente calcistico.