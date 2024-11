Europa League | la Lazio non si ferma Fenerbahce di Mourinho ko

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Giro di boa per la prima fase di. Lanon sie batte il Porto al 90? con gol di Pedro. Diallo tiene a galla lo United contro il Paok. Cadono ildie la Real Sociedad. Ajax facile contro il Maccabi. In Conference cade la Fiorentina e il Chelsea rifila otto gol al NoahRISULTATI E CLASSIFICHELanon si vuolere e vince 2-1 in casa contro il Porto. Romagnoli la sblocca nel recupero del primo tempo e Pedro la decide nel recupero del secondo, rispondendo al pareggio di Eustaquio al 66?. L’undici di Baroni è in testa in solitaria con 12 punti. Porto fermo a 4 punti al 22° posto. Il Manchester United non sbaglia in casa contro il Paok nella quarta giornata di2024/2025. La futura squadra di Ruben Amorim, oggi allenata da Ruud Van Nistelrooy, si salva contro la compagine greca grazie alla doppietta dell’ex Atalanta Amad Diallo.