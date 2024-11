Panorama.it - È Karaoke mania: ora arriva anche il videogioco

Quasi tutti, almeno una volta nella vita, hanno provato una serata al: il testo che scorre sullo schermo, il microfono stretto in mano, e per qualche minuto il coraggio di esibirsi davanti ad amici o sconosciuti. Sempre più locali organizzano serate di "canto libero" guidate da un animatore e sostenute da un pubblico complice, pronto a mettersi in gioco e a tollerarequalche nota stonata. Che sia per festeggiare un compleanno o per una serata improvvisata, magari a casa di qualcuno, ilè un momento amato e temuto allo stesso tempo. Ma, una volta rotto il ghiaccio, lascia dietro di sé ricordi e attimi di divertimento e di autentica condivisione.Il vero e proprio boom delin Italia avvenne negli anni Novanta grazie alla trasmissione omonima di Fiorello, andata in onda su Italia 1 da settembre 1992 al luglio 1995.