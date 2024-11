Liberoquotidiano.it - Cos'è successo tra Fonseca e Leao: Milan, clamorose indiscrezioni dallo spogliatoio

La vittoria di Madrid sia un'occasione per ripartire e puntare in grande, sia in Champions sia in campionato. Così si augurano tutti i tifosi rossoneri, che sperano pure che il Rafavisto al Bernabeu sia lo stesso anche per le prossime partite, dopo un inizio di stagione deludentissimo. Ileuropeo però potrebbe portare pace e serenità tra Pauloe il portoghese, come crede La Gazzetta dello Sport. La speranza di tanti fan delè che immagini come il cooling break dell'Olimpico o le panchine di fila in campionato (pure quella eccellente contro il Napoli) siano le ultime viste in stagione. L'obiettivo è partire subito con una Cagliari, dove molto probabilmente non ci sarà davanti Alvaro Morata (k.o. in allenamento per uno scontro di testa con Pavlovic). La Rosea parla di una sorta di patto collettivo per cambiare passo e avviare da subito la rimonta in campionato, nonostante il Napoli capolista (con una partita in più) sia oggi lontano otto punti e in mezzo ci siano altre cinque squadre.