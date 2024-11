Terzotemponapoli.com - Contini: ”Napoli lotterà fino in fondo, azzurri avvantaggiati dall’assenza della Coppe”

Leggi l'articolo completo su Terzotemponapoli.com

Matteo: “in. Conte ha portato subito risultati, fiducia di De Laurentiis ripagata”Ai microfonitestata News.Superscommesse.it è intervenuto in esclusiva Matteo, attuale tecnico del Legnago Salus in Serie C. Un passato da difensore, oltre che nelle giovanili del Milan, in squadre quali Bari, Parma, Atalanta, Real Saragoza e. Di seguito le dichiarazioni disulle ambizioni e sugli obiettivi stagionali dei partenopei e sul rapporto Conte-De Laurentiis.Cominciamo allora dalla squadra in cui sei cresciuto, il Milan. La vittoria importantissima e prestigiosa a Madrid, contro il Real, può donare nuova linfa anche al Campionato dei rossoneri, dove sono partiti al di sotto delle aspettative?”Una vittoria così prestigiosa può dare tanto morale, autostima e generare anche consapevolezza dei propri mezzi.