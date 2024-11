Napolipiu.com - Conte sfida l’Inter: “Siamo primi e vogliamo restarci. A San Siro per vincere”

Il tecnico azzurro torna da ex nel teatro dei suoi trionfi: “Ma ora penso solo al Napoli” “Un carico di emozioni”. Antonioprepara così il suo ritorno da avversario a San, dove domenica sera il suo Napoli affronterà. “Fa un certo effetto tornare dove si è lavorato duramente”, ha esordito in conferenza stampa. “Torno indietro nel tempo, è inevitabile che riaffiorino alla mente tanti episodi. Sono stati due anni felici: nel primoarrivati secondi perdendo la finale di Europa League, nel secondo abbiamo vinto lo Scudetto. Una bellissima esperienza che porto dentro di me. Ho sempre vissuto ogni esperienza al massimo”.su Inter-NapoliSul match di domenicaè stato chiaro: “In palio tre punti importanti per noi e per loro. Affrontiamo una squadra che oggi è, per tutto ciò che ha dimostrato in questi anni, la squadra più forte.