Cina-UE: MOC, compiono progressi nei colloqui su impegno in materia di prezzi EV

Pechino, 08 nov – (Xinhua) – Lae l’Unione Europea (UE) hanno compiutonei negoziati su un piano diindiproposto per i veicoli elettrici (EV) cinesi, ha dichiarato oggi un portavoce del ministero cinese del Commercio (MOC). I team tecnici die UE hanno tenuto cinque cicli dia Pechino dal 2 fino a ieri 7 novembre, impegnandosi in discussioni approfondite sulle specifiche del piano presentato dalla Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici, ha confermato un portavoce del ministero in una dichiarazione online in risposta alle domande dei media. La parte cinese ritiene che l’avanzamento generale dei negoziati sulla base del piano della Camera, che e’ a nome dell’industria, contribuira’ a mantenere la fiducia reciproca, ad agevolare la costruzione del consenso e a risolvere le differenze attraverso le consultazioni, per evitare un aggravarsi degli attriti commerciali, ha affermato il portavoce.