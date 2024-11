Case Aler dalla regione 125 milioni di euro per nuovi impianti fotovoltaici | a Bergamo 29 edifici coinvolti

Bergamonews.it - Case Aler, dalla regione 12,5 milioni di euro per nuovi impianti fotovoltaici: a Bergamo 29 edifici coinvolti

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

Grazie a un investimento di 12, 5didel ‘Piano Lombardia’, laha installato, negli ultimi tre anni, 260suglidi edilizia residenziale pubblica, 29 dei quali tra la città e la provincia di. E’ questo il quadro tracciato dall’assessore all’Ambiente e Clima diLombardia, Giorgio Maione, in merito agli investimenti realizzati sui servizi abitativi pubblici. L’iniziativa, attraverso due convenzioni stipulate con le Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale (), ha finanziato l’installazione die sistemi di accumulo.“In termini di CO2 risparmiata – ha dichiarato l’assessore – è come se avessimo promosso la piantumazione di 90.000 alberi. Proseguono gli investimenti dellanel segno della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico, con un grande intervento in favore degli inquilini in difficoltà”.