Calendario NHK Trophy 2024 pattinaggio artistico | programma orari e diretta tv

Tutto pronto per l’NHK, quarto appuntamento dell’ISU Grand Prix/2025 didi scena a Tokyo dall’8 al 10 novembre. Dopo le due gare in Nord America (Skate Canada e Skate America) e la tappa in Francia, il massimo circuito mondiale si sposta in Asia per un evento molto seguito dagli appassionati. Per quanto riguarda l’Italia, fari puntati sulla gara maschile che vedrà ben tre italiani al via: Matteo Rizzo (al rientro dopo l’intervento all’anca), Daniel Grassl (rientrato dopo un anno di stop) e Gabriele Frangipani (reduce dalla quinta posizione di Skate Canada). Attenzione anche alla gara femminile, che vede al via la trentina Lara Naki Gutmann.STREAMING E TV – Le gare dell’NHKdisono visibili instreaming integrale per gli abbonati sulla piattaforma Discovery +, mentre sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 (visibili anche per gli abbonati Sky, Now e Dazn) verranno trasmesse alcune gare in differita e alcune in differita.