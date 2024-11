Metropolitanmagazine.it - Brian May svela i suoi “dubbi” su Freddie Mercury: «all’inizio è stato un po’ snervante»

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

Incredibile ma vero,non amava la sua voce. Questa e altre rivelazioni “scottanti” provengono direttamente dalla bocca diMay, storico chitarrista dei Queen. In una recente intervista, Sirha infatti confessato che, agli esordi della band, lui e icolleghi nutrissero deiriguardo al frontman. «Quando abbiamo lavorato con lui per la prima volta, èun po’», ha ammesso, «perché correva molto per il locale e urlava come un matto. Così abbiamo pensato: “Funzionerà?”».«Non a tutti piaceva. Molte persone lo trovavano un po’ brusco, ma tutti pensavano che fosse interessante e divertente. In quel momento, però, non era il cantante che tutti abbiamo conosciuto come.». La futura icona rock, dunque, ha dovuto convincere molti scettici circa il suo valore.