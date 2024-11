Lapresse.it - Berlino replica a Musk dopo attacco a Scholz: “Su X c’è libertà per gli stupidi”

Il governo tedesco ha reagito all’insulto rivolto al cancelliere Olafda Elon. Quest’ultimo aveva scritto in tedesco sulla sua piattaforma Xla crisi della coalizione: “Olaf è uno stupido”. La vice portavoce del governo, Christiane Hoffmann, ha detto in merito ai giornalisti: “Su X c’èper gli”. “I social media sono un mezzo importante per il governo federale per spiegare e comunicare il proprio lavoro”, ha aggiunto Hoffmann, giustificando la presenza del governo tedesco sulla piattaforma. Lo riporta Tagesschau.