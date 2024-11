Oasport.it - ATP Finals 2024: dove vederle in tv, calendario, orari giornalieri, regolamento

Le Nitto ATPdi tennis si disputeranno al Pala Alpitour di Torino da domenica 10 a domenica 17 novembre: i migliori 8 della Race to Turin, sia in singolare che in doppio, si sfideranno in un torneo in cui saranno in palio 1500 punti per il ranking ATP.Dopo il sorteggio, effettuato ieri, è stato rilasciato l’ordine di gioco delle prime due giornate: domenica 10 farà il proprio esordio Jannik Sinner, il quale non prima delle ore 20.30 affronterà l’australiano Alex de Minaur, mentre lunedì 11, non prima delle ore 18.00, toccherà a Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, opposti all’indiano Rohan Bopanna ed all’australiano Matthew Ebden.La diretta tv delle Nitto ATPdi tennis sarà fruibile su Sky Sport e Rai Sport (palinsesti da definire), mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Tennis TV, Sky Go e Now (palinsesti da definire), infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.