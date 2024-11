Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 8 novembre 2024 | Trono Classico e Over

, venerdì 8è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, venerdì 8, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diLa frequentazione tra Gemma e Fabio continuerà alla grande e i due, come nelle passate puntate, balleranno insieme a centro studio. A centro studio finiranno anche Alessio Pili Stella e le due dame Prasanna e Margherita. Con quest’ultima il cavaliere deciderà di non proseguire la conoscenza. Ci sarà spazio per raccontare le vicende delcon la corteggiatrice Amal che uscirà in esterna con Michele. Questa cosa non verrà presa bene dall’altro tronista Alessio, che deciderà di eliminarla.