Gqitalia.it - Anche Jannik Sinner ha detto addio alla cravatta

Leggi l'articolo completo su Gqitalia.it

saràil numero uno tra i tennisti, ma quando si tratta di seguire i trend del menswear, non è da meno. In questi giorniè impegnato a Torino per le fasi preliminari delle ATP Finals insieme ai colleghi Medvedev, Alcaraz, Fritz, Zverev, Ruud, Rublev e De Minaur. Ancora prima di scendere in campo e di darsi battaglia set dopo set,e compagni sono stati impegnati sul Blue Carpet organizzato al Museo del Risorgimento di Torino, una di quelle rare occasioni in cui i tennisti non indossano completi sportivi aderenti, ma abiti dai fit variegati.Mentre molti colleghi hanno dato l’impressione di non essersi impegnati più di tanto con il proprio look,si è affidato, come sempre, alle mani esperte di Gucci. Il risultato è stato un abito doppiopetto in lana su misura, abbinato a una camicia bianca e a mocassini in pelle nera con dettaglio Horsebit.