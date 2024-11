Ilgiorno.it - Altro ciclista investito: "Troppi rischi"

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Ancora un, ancora una volta in viale Resistenza e nelle prime ore del mattino. È accaduto ieri attorno alle 7 poco prima della curva che dal lungoticino Sforza porta in viale Resistenza. Due le persone coinvolte, un ragazzo di 27 anni e una ragazza di 33. Ilè rimasto ferito ed è stato trasportato al San Matteo in codice giallo da un’ambulanza della Croce rossa. Fortunatamente in questo caso non c’è stata nessuna tragedia e non ci sarà un’altra bicicletta bianca che verrà posizionata sul viale. La memoria è corsa al terribile incidente che si è verificato nel gennaio dello scorso anno, quando proprio in viale Resistenza ha perso la vita il maestro Daniele Marchi che stava raggiungendo in bicicletta la scuola dell’infanzia di Borgo Ticino. Moltissime le similitudini tra i due episodi e moltissimi iche corrono i ciclisti e i pedoni.