Oasport.it - Alessandro Ragaini: “Amo 200 e 400 sl, ma anche il delfino. Non facile conciliare sport e scuola”

Talento e voglia di imparare. Gli ingredienti per un atleta con qualità sono questi efa parte di quella nouvelle vague del nuoto azzurro che sogna di dar seguito agli eccellenti risultati dei suoi compagni di squadra più esperti e di dimostrare il suo valere. Un nuotatore poliedrico, capace di spaziare con profitto su più distanze, come 200 e 400 stile libero e 200 farfalla. In questo senso, la partecipazione alle Olimpiadi di Parigi è stata una tappa importante del proprio percorso, ma non certo d’arrivo, parlando di un classe 2006.Che bilancio tracci della tua prima esperienza olimpica?“Sicuramente è stata un’esperienza indimenticabile, dove oltre a divertirmi ho imparato dai più grandi. Inoltre gareggiare in una piscina ad una competizione del genere, dà un certo stimolo,grazie al pubblico”.