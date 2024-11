Lanazione.it - Addio a Gioele, morto a dieci anni. I palloncini e la lettera dei compagni

Il grembiule con lo scudetto rosso e il Grifo, le firme di tutti idi classe. La cuffia da piscina. Le rose. La bara bianca dicadendo dal terrazzo al terzo piano della casa dei nonni, rimane a lungo sul sagrato della chiesa di San Pio da Pietralcina, a Castel del Piano. In tanti lo salutano tra gli applausi e iche vengono lasciati volare via. Ci sono le tute rosse della sua Libertas Rari Nantes, quelle dei giovani calciatori del Castel del Piano, dove gioco il fratellino. Ci sono i ragazzi dell’oratorio, i suoidi classe della VA. Gli hanno dedicato una, l’ha letta, tra la commozione, una delle sue maestre.che voleva nuotare e che di tempo, ha ricordato il parroco, non ne voleva perdere, soprattuto quando si trattava di entrare in vasca: "Vado e vinco".