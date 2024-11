Gamberorosso.it - A Milano arriva una gastronomia greca firmata Vasiliki

Unacon uso di cantina, nella quale trovare un grande assortimento di vini e prodotti ellenici. Dietro un locale siffatto non può che esserciPierrakea, fondatrice e proprietaria diKouzina, ristorante di riferimento per la cucinadi alto livello a, senza infradito e piatti da cartolina ingiallita.raddoppia conKantina &, un nuovo spazio in via Clusone 6, proprio di fronte al ristorante, che arricchisce l’esperienza gastronomica con un tocco di maggiore informalità.L'offerta dei viniKantina &propone circa 150 etichette selezionate di vini provenienti da territori iconici del vigneto Grecia, come Santorini, il Peloponneso, Creta, Rodi e l’Attica. I vini saranno selezionati, proposti e raccontati da Loredana Lo Coco, esperta sommelier dell’enoteca, che guida il pubblico alla scoperta delle particolarità dei vitigni greci.