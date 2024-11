Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2024 ore 08:45

DEL 7 NOVEMBREORE 08.35 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAE SI INTENSIFICA IL TRAFFCO IN ENTRATA ACODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTIAUTO IN CODA SULLA FLAMINIA E SALARIARISPETTIVAMENTEDA LABARO A VIA TUSCANIA E DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALITUTTO VERSO IL CENTROFILE SULLA NOMENTANA, NOMENTANA BIS E PALOMBARESENELL’ORDINEDA VIA MONTE CERVINO A VIA POGGIO FIORITO IN DIREZIONE RACCORDO ANULAREDA VIA MONTE BIANCO ALLA ROTATORIA PER VIA PALOMBARESEALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA PER VIA MARCO SIMONETUTTO IN DIREZIONENEI DUE CASI VERSO LA NOMENTANASUL TRATTO URBANO DELLA A24 AUTO IN CODA DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIOE CENTROCI SPOSTIAMO SULLA-FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EURUN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULAREIN INTERNA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DALLA DIRAMAZIONENORD ALL’USCITA BUFALOTTAA SEGUIRE CODE A TRATTI MA PER TRAFFICO INTENSO DALLA CASILINA ALL’OSTIENSESITUAZIONE ANALOGA IN ESTERNA, CODE A TRATTI, TRA LE USCITESALARIA E TRIONFALE, POI DALLA-FIUMICINO ALL’APPIAE DALLA PRENESTINA ALLA NOMENTANAIN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIOSULLA LINEA ALTA VELOCITÀ NAPOLI-, LA CIRCONE È RALLENTATA, IN DIREZIONE, PER UN GUASTO ALLA LINEASTIMATI RITARDI FINO A 25 MINUTI PER I TRENI COINVOLTIDA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ è TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral