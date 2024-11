Unlimitednews.it - Usa24, Della Valle “Vittoria Trump faccia riflettere su guerra”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Ladinegli Stati Uniti deve aprire una riflessione tra chi ha adottato politichefondaie, perché si rischia di perdere le elezioni, come succede negli Stati Uniti”. Lo ha detto l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle, Danilo Dalla, commentando i risultati delle elezioni negli Usa. “Dal punto di vista geopolitico aspettiamo di capire cosa accadrà negli scenari in Medio Oriente e in Europa, ma bisogna aspettare, restiamo contrari alla posizione sui diritti civili”, ha aggiunto l’europarlamentare pentastellato.xf4/sat/gslUnlimited News - Notizie dal mondo