Tvzap.it - “Uomini e Donne”, diagnosi choc per l’ex corteggiatore: “Devo operarmi”

Personaggi TV. Drammatico annuncio deldidell’edizione 2022. Il volto noto fu anche scelto dall’allora tronista e la loro storia è proseguita per circa due anni. Nelle ultime ore ha pubblicato sul suo profilo social un post in cui spiega che dovrà operarsi dopo che gli è stato diagnostico un tumore.Leggi anche:volto di “Amici” ricoverato in ospedale: “Ho aspettato a dirvelo”Leggi anche: Ida Di Filippo, com’era prima del successo l’agente immobiliare di “Casa a prima vista”perSamuele Carniani, 25 anni, è nato ad Arezzo e dopo gli studi ha iniziato a lavorare nella ditta di famiglia specializzata nel settore del packaging in pelle. In un post su Instagram ha annunciato che gli è stato diagnosticato un GIST, un tumore gastrointestinale.