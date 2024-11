Gaeta.it - Università di Trieste: Numero record di immatricolati all’anno accademico 2024/25

Facebook WhatsAppTwitter Un annoche si prospetta ricco di nuovi inizi per l’di, che ha registrato un aumento significativo delle immatricolazioni alle Lauree Triennali. Con 3.920 nuovi iscritti, si osserva una crescita del 15% rispettoprecedente e addirittura del 40% rispetto al periodo pre-pandemia, del 2019/20. Le opportunità di iscrizione sono ancora aperte fino al 11 novembre per le Discipline Storiche e Filosofiche, Lettere e Lingue e Letterature Straniere, e fino al 30 novembre per Scienze Politiche e dell’Amministrazione.Un aumento soprattutto al femminileL’evidenza dell’equità di genere è un dato di fatto presso la Facoltà di: il 60% deglialle Lauree Triennali è costituito da donne. Diversi corsi hanno mostrato un aumento significativo della partecipazione femminile.