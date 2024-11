Lettera43.it - Trump presidente, le reazioni dei Late Show: «È successo di nuovo»

Leggi l'articolo completo su Lettera43.it

Finti sorrisi, aspri monologhi e battute forzate. Che si tratti di ironia oppure di attacchi diretti, idi tutti i network americani hanno espresso il loro punto di vista sul trionfo di Donalde il crollo dei Democratici alle Presidenziali. «Lasciate che ve lo dica: è stato il peggior Taco Tuesday (usanza statunitense di mangiare la pietanza tex-mex il martedì sera, ndr.) della mia vita», ha detto Jimmy Kimmel su Abc. «Abbiamo scelto un criminale come: più di metà del Paese lo ha voluto, nonostante stia pianificando di graziare se stesso per i suoi reati». Dura la reazione anche di Stephen Colbert su Cbs, che ha parlato di «shock e senso di perdita enormi». Jimmy Fallon invece ha scelto la via dell’ironia: «L’America ha scelto di tornare con il suo pazzo ex».LEGGI ANCHE:elettodegli Usa, le aperture della stampa esteraDa Jimmy Kimmel a Stephen Colbert, isulla vittoria diJimmy Kimmel: «come l’imperatore di Star Wars, vecchio e malvagio»«È stata una notte terribile per le donne, i bambini e centinaia di immigrati lavoratori che fanno andare avanti questo Paese», ha sentenziato Kimmel durante il suo monologo di apertura della puntata.