Trovato il corpo di Gino Panaiia | recuperato nel Naviglio Pavese era scomparso la notte di Halloween

Leggi l'articolo completo su Open.online

A una settimana dalla scomparsa di, il 25enne residente nel quartiere Barona di Milano e irrintracciabile dalladi, è statounnelnel tratto tra Casarile (Milano) e Rognano (Pavia). Sono stati i carabinieri della stazione di Binasco a dichiarare che si tratta proprio di, in base agli accertamenti eseguiti dai militari dopo il recupero in acqua da parte dei vigili del fuoco. L’identificazione del cadavere non è stata immediata poiché ilè rimasto in acqua diversi giorni, ma ad aiutare il riconoscimento sono stati alcuni tatuaggi. Nelle prossime ore verrà disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte del giovane. Diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti che devono chiarire seè morto per un incidente o è stato ucciso.