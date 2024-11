Tvplay.it - Svolta Milan, Fonseca può sorridere: arriva la sentenza su Leao

Il tecnico rossonero tira un sospiro di sollievo e si gode il momento, ecco cosa si dice dell’attaccante portoghese.La vittoria delcontro il real Madrid in Champions League rimarrà, senza dubbio, nella storia. Inutile girarci intorno, quello dei rossoneri è un risultato clamoroso. Sia per il momento che il club sta vivendo, sportivamente parlando, ma anche per una serie di situazioni che potrebbero essere superare da una vittoria che se in classifica vale “soltanto” tre punti, nelle menti di tutto l’ambiente rossonero vale molto di più.puòlasu(LaPresse) tvplay.itIl 3-1 al Santiago Bernabeu cancella il momento altalenante della squadra allenata da Paulo. Settimo in campionato, il, veniva dalla sofferta vittoria contro il Monza e, soprattutto, doveva ancora digerire la sconfitta contro il Napoli.