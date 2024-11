Lapresse.it - Snam, gli utili dei primi 9 mesi sfiorano 1 miliardo

Il consiglio di amministrazione diha approvato i risultati consolidati deinovedel 2024. L’utile netto adjusted di gruppo è stato pari a 996 milioni di euro (+5,7%), per effetto della crescita dell’Ebitda.I ricavi totali si sono invece attestati a 2.651 milioni di euro (-7,4% rispetto ainovedel 2023), mentre gli investimenti totali sono ammontati a 1,8 miliardi di euro (+46,1% rispetto ainovedel 2023), trainati dall’avanzamento dei lavori per il terminale Gnl di Ravenna e per la realizzazione della Linea Adriatica.Il cda ha anche deliberato la distribuzione di un acconto sul dividendo 2024 pari a 0,1162 euro per azione, con pagamento a partire dal 22 gennaio 2025.“I risultati deinovesono molto positivi – osserva l’amministratore delegato di, Stefano Venier – e confermano l’andamento registrato nel corso dei trimestri precedenti, con gli investimenti e i principali indicatori in decisa crescita, pienamente coerenti con la nostra guidance.