Ilnapolista.it - Sinner: «Le mie giornate non sono nulla di che, mi alleno tanto»

alla vigilia della Finals di Torino. Oggi ci sarà il sorteggio dei gironi. Si comincia domenica. Gli otto, Zverev, Alcaraz, Medvedev, Fritz, Ruud, De Minaur, Rublev.Ecco alcune delle risposte dia La Stampa.«Lavoro tantissimo per migliorare. Il colpo che mi dà più soddisfazione perché l’ho migliorato? Forse il servizio, anche se non è costante quanto vorrei. Ci abbiamo lavorato, due anni, ho fatto progressi. La preparazione si baserà molto anche sul servizio per l’anno prossimo. Magari qualcosa cambierò».«L’equilibrio non lo costruisci. Questo è il mio modo di essere.calmo. Certo, in campo quando sbagli devi capire perché hai fatto un errore e come risolvere la questione. Altri ad esempio hanno bisogno di urlare, devono buttare fuori energia per ritrovare se stessi».