Sicurezza, in città 31 nuove telecamere nei luoghi di spaccio e degrado

Bergamo. Trentunoper contrastaree illegalità. Si è tenuta giovedì mattina 7 novembre in Prefettura la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e laPubblica durante la quale il Prefetto di Bergamo Luca Rotondi e la sindaca del Comune di Bergamo Elena Carnevali hanno sottoscritto il “Patto per l’attuazione dellaUrbana”.Finalità del Patto è quella di “migliorare la percezione didei cittadini e contrastare ogni forma di illegalità”, favorendo l’impiego coordinato delle Forze di Polizia statali e la Polizia locale. Per questo verranno installate lenelle aree del territorio comunale maggiormente interessate da situazioni die illegalità.In Prefettura sarà inoltre costituita una cabina di regia, composta dai rappresentanti delle Forze di Polizia e della Polizia Locale, con il compito di monitorare, con cadenza semestrale, lo stato di attuazione del Patto.