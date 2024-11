Thesocialpost.it - Samuele Carniani, ex di Uomini e Donne: “Convivo con un tumore da 5 anni, l’ho scoperto solo ora”

, ex corteggiatore die noto al pubblico per la sua storia con la tronista Roberta Giusti, ha condiviso un racconto doloroso: durante un controllo di routine hadi avere ungastrointestinale, noto come GIST (gastrointestinal stromal tumor). “Da almeno 5ho un GIST, non si è mai fatto sentire. La vita può cambiare in un attimo”, ha scrittoin un post su Instagram, accompagnando le sue parole a una foto scattata in ospedale.Leggi anche: Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli di nuovo infortunata: “Terza costola fratturata”La condivisione sui social, colpito dalla diagnosi, ha voluto condividere l’emozione e lo shock vissuti: “L’umore ti cambia in mezzo secondo, da esser tranquillo e felice la testa naviga su situazioni spiacevoli, vedere le persone accanto a te che soffrono.