Rivoluzione Juve, altro schiaffo ad Agnelli: l'annuncio ufficiale

Il percorso che lantus segue di un nuovo e ambizioso progetto quest’oggi trova ulteriore riscontro nella presa di posizione verso l’idea di Andrea.Presso l’Allianz Stadium di Torino questo giovedì 7 novembre si è svolta l’Assemblea degli Azionisti dellantus, in occasione della quale i vertici del club si sono riuniti per discutere vari punti e approvare l’esercizio di bilancio, oltre a definire la strategia di continuare a seguire sia per il presente in corso che per il prossimo futuro.ad(LaPresse) – tvplay Il tutto in uno scenario di risultati che vede la formazione guidata da Thiago Motta, mister al suo primo anno in bianconero, alla ricerca dell’abito tattico adatto per rendere al meglio e reduce dalla vittoria in campionato contro l’Udinese e il pareggio in Champions League contro lo Stoccarda.