Gaeta.it - Quique Dacosta: ristoranti operativi e iniziative solidali dopo la tempesta Dana

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitteril passaggio della, che ha causato gravi danni in alcune zone del Sud di Valencia, è emerso un quadro chiaro sulle condizioni deidello chef. Le strutture sono rimaste completamente operative e non hanno subito danni, contrariamente alle indiscrezioni circolate sui social network nelle prime fasi dell’emergenza. Alberto Talavera, brand manager di, ha fornito rassicurazioni riguardo alla sicurezza e alla funzionalità dei, smentendo le notizie di danni a El Poblet, che sono state amplificate da alcuni chef italiani.La situazione deidiEl Poblet, Vuelve Carolina e Lisa Negra si trovano nel centro di Valencia, una zona che non è stata colpita dalle inondazioni generate dalla