Ilnapolista.it - Povero Donnarumma: gioca ma si fa passare il gol dell’1-2 e inguaia il Psg – VIDEO

ma si fail gol-2 eil Psg –Non c’è pace per Gigioancora una volta protagonista in chiaroscuro in Champions. Luis Enrique lo tiene sulle spine fino all’ultimo e poi la fare contro l’Atletico Madrid. Ma al minuto 93, quando si è sull’1-1, Gigio si faun tiro parabilissimo di Correa in azione di contropiede. Il pallone finisce in porta. Il Psg perde la partita e a oggi sarebbe fuori dalla Champions.GOAL PSG 1-2 Atlético Madrid Correapic.twitter.com/OrheIKaivO— Goals Xtra (@GoalsXtra) November 6, 2024worst keeper in the world https://t.co/srceBXEyLt— SW6 CFC (@chelseaktbffh83) November 6, 2024: «Da quando ho lasciato l’Italia sono bersagliato, mi dà fastidio ma ormai ho le spalle larghe»Gianluigi, portiere del Psg e della nazionale italiana, ha rilasciato una lunga intervista a Sportmediaset.