Omicidio Willy, a gennaio nuovo processo d'appello per i fratelli Bianchi

A oltre quattro anni dall’diMonteiro Duarte, giovane di Paliano, la giustizia ancora deve fare il suo corso. L’episodio, avvenuto nel settembre del 2020 a Colleferro in largo Oberdan, ha avuto una forte eco nazionale e ha portato a un lungo percorso giudiziario. In quel luogo, fra qualche mese, verrà anche inaugurata una statua commemorativa dedicata a, per ricordare il suo sacrificio.Il prossimo 162025 inizierà undi secondo grado per Marco e Gabriele, idi Artena accusati di aver causato la morte dicon violenti calci e pugni. Questodibattimento deriva dalla decisione della Cassazione, che nell’aprile scorso ha annullato la sentenza di condanna a 24 anni per i dueemessa dalla Corte d’Assisenel luglio 2023, contestando la concessione delle attenuanti generiche.