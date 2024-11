Ilrestodelcarlino.it - "No al carrozzone, si torni ai territori"

Sanità sotto accusa in Emilia-Romagna: la gestione accentrata delle aree vaste sarebbe, secondo Luca Pestelli (foto), candidato alle Regionali per Fratelli d’Italia, la causa principale di disservizi e carenze che penalizzano i cittadini. "La Romagna è passata da quattro aree a un solo gigante dai piedi di argilla, che abbandona i cittadini. Non a caso la Regione Marche, che anni fa sacrificò la salute sull’altare delle aree vaste, ha deciso con lungimiranza di tornare sui propri passi e istituire nuovamente zone sanitarieali". Pestelli si chiede: "Come è possibile che un’Ausl che serve oltre un milione di abitanti confini con un’altra che fa riferimento a una popolazione di 70mila persone? La logica politica del Pd – sottolinea il candidato – rimane legata a programmazioni inesistenti vincolate a presunte scelte di risparmio, evidentemente necessarie solo a sud del fiume Senio.