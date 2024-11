Sport.quotidiano.net - Nba: 39 punti per Lebron, ma Lakers ko. Cleveland unica imbattuta

Milano, 7 novembre 2024 - Quasi 40 anni e non sentirli affatto. Nella notte,James si è reso protagonista dell'ennesima straordinaria prova in carriera, firmando il suo season high: 39realizzati in faccia ai Memphis Grizzlies, conditi anche da 7 rimbalzi e 6 assist, con 15/24 al tiro. Una prestazione straordinaria, che tuttavia non è bastata ai Los Angeles, finiti ko con il risultato di 131-114. Decisiva l'assenza di Anthony Davis e la pessima difesa dei gialloviola, che nella ripresa hanno concesso la bellezza di 72agli avversari, trascinati dai 60del trio composto da Ja Morant, Jaren Jackson Jr. e Jayson Wells. Colpo Golden State a Boston Fra le altre notizie più importanti dal mondo Nba, ecco il primo ko stagionale al Td Garden dei Boston Celtics, che hanno dovuto alzare bandiera bianca di fronte ad una Golden State giunta al settimo successo da inizio campionato.