Musica | Rosso il videoclip de Le Rondinella nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Esce in occasione dellalaildi, il nuovo brano de Le, un potente manifesto femminile che celebra la resilienza e la forza delle. La canzone racconta la storia di una donna intrappolata in una relazione soffocante. Il testo e laaccompagnano l’ascoltatore attraverso le tappe della sua trasformazione interiore: dalla paura iniziale e l’isolamento, fino alla lotta per la propria libertà.Il brano dà il titolo all’album che segna il grande ritorno sulla scenale di Francesca e Amelia. Prodotto dall’etichetta SoundFly e presentato in concerto a Napoli il 6 luglio 2024,storica cornice del Multisala Filangieri,si avvale della direzione artistica di Francesco Forni, chitarrista e compositore, che ha saputo fondere tradizione e innovazione.