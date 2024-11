Mistermovie.it - Mister Movie | Warner Bros. posticipa nuovamente la data di uscita di Mickey 17

Leggi l'articolo completo su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.. ha recentemente annunciato un ulteriore slittamento per l’di17, il tanto atteso film di fantascienza diretto dal regista premio Oscar Bong Joon Ho. Inizialmente previsto per il 29 marzo 2024, e poi spostato al 31 gennaio 2025, ladi debutto è stata ora definitivamente fissata al 18 aprile 2025. Questo cambiamento colloca17 in un periodo cinematografico competitivo, diventando l’di punta del weekend di Pasqua e prendendo il posto del biopic su Michael Jackson della Lionsgate, anch’esso rinviato.17: Il Ritorno di Bong Joon Ho e un Ruolo Straordinario per Robert Pattinson17 segna il ritorno di Bong Joon Ho alla regia dopo il trionfo di Parasite, e porta con sé la promessa di un’esperienza cinematografica unica.