Ilfattoquotidiano.it - Migranti in Albania, l’Ue batte un colpo con la commissaria Marta Kos: “Non funziona bene, se fatto in modo diverso valuteremo”

I centri per iin“si basano su un accordo bilaterale” tra Roma e Tirana, “non si tratta di un progetto del. Vedremo come funzionerà, per ora non stando, e la vedo solo come un’opportunità per valutare come puòre se vienein“. Lo ha dettoKos,europea designata all’Allargamento durante l’audizione di conferma alla Commissione Affari esteri (Afet) del Parlamento europeo, replicando a una domanda dell’europarlamentare Ilaria Salis sull’accordo tra Roma e Tirana e i centri italiani indove domattina arriveranno altri ottointercettati nel Mediterraneo a Sud di Lampedusa. Una posizione che la Kos sarà dunque pronta a sostenere nel suo mandato dae decisamente meno ambigua di quella tenuta dal collega designato agli Affari Interni e Immigrazione, l’austriaco Magnus Brunner, che lunedì in commissione Libertà civili, giustizia e affari interni (Libe) aveva preso tempo.