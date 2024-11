Lapresse.it - Meloni, la premier a Budapest per il quinto vertice della Comunità Politica Europea

La presidente del Consiglio, Giorgia, è arrivata aaccolta all’aeroporto internazionale Ferenc Liszt dall’Ambasciatore d’Italia in Ungheria, Manuel Jacoangeli. Lasi trova nella capitale per partecipare alla sessione plenaria delal Puskás Aréna con il primo ministro ungherese Viktor Orbán. Ilsarà seguito dalla riunione informale del Consiglio Europeo. Stasera i leader Ue si troveranno per una cena, presso la sede del Parlamento ungherese, durante la quale discuteranno sui principali temi diestera a partire dalle relazioni transatlantiche e dalla situazione in Georgia e Moldova. Domani 8 ottobre, il Consiglio sarà invece dedicato al rilanciocompetitività UE, con la partecipazione del presidente Mario Draghi,presidenteBCE Christine Lagarde e del presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe.