L’ultima operazione del cane antidroga di Orio | Grom va in pensione

al Serio. È andato in, lo splendido esemplare di labrador in forza al Nucleo Carabinieri Cinofili dial Serio.Mercoledì 6 novembre è stato il suo ultimo giorno di lavoro.ha aiutato i carabinieri di Cremona in un servizio di controllo del territ, finalizzato anche al contrasto dell’uso di sostanze stupefacenti.

Le operazioni si sono concentrate nelle zone di maggior afflusso degli studenti, che hanno accolto positivamente la presenza del, arrivato alla soglia dei 9 anni di età. I ragazzi hanno osservato con curiosità la sua attività, chiedendo informazioni sulle modalità di addestramento di questi animali.Durante la sua carriera,si è reso protagonista di importanti operazioni. Lo scorso dicembre, per esempio, fiutò ben 7 chili di droga nascosti nell’auto di un 22enne nel Bresciano.