Metropolitanmagazine.it - Le scarpe de Il Mago di Oz saranno messe in vendita a una cifra milionaria

Per unache può arrivare a superare un milione di dollari, un paio delle celebri e rarette Rosse deldi Ozin. Le, indossate sullo schermo da Judy Garland nel classico musical MGM del 1939, sono all’asta presso Heritage Auctions , con l’offerta attuale di $ 812.500. Aggiungendo il premio dell’acquirente, una commissione pagata dall’offerente vincente alla casa d’aste, il prezzo è attualmente di $ 1.015.625. L’asta continuerà fino al 7 dicembre. Con quattro paia ditte Rosse note come esistenti, tra cui un paio esposto allo Smithsonian, leall’asta sono visibili nelle scene più iconiche del film, tra cui i balli “Siamo andati a trovare il”, la scena del Campo di Papaveri, la scena del Batti i Tacchi e l’inquadratura in cui la Strega Cattiva rischia di fulminarsi nel tentativo di togliere prematuramente lette dai piedi di Dorothy.