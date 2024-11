Uominiedonnenews.it - Le Leggi Del Cuore, Anticipazioni: Victoria Assassinata Da Suo Marito!

Ledeltorna a casa delGustavo e, purtroppo, finisce per essere. Julia diventa l’avvocato di famiglia dello studio di Pablo!Ledelprosegue e, nel corso delle puntate, al centro dell’attenzione ci sarà il caso di. Nonostante tutti i tentativi da parte di Maria del Pilar di salvarle la vita, la donna purtroppo finirà vittima di suoGustavo che le toglierà la vita al culmine di una lite. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Ledel: dove eravamo rimasti?Julia dice a Camilo che ha intenzione di annullare il matrimonio che era previsto con lui, dato che non si fida più. Ovviamente Camilo è molto contrariato e prende delle decisioni importanti anche relative alla sua difesa.