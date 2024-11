Gaeta.it - Le iniziative per il rispetto e la lotta contro la violenza di genere al ministero della Cultura

Facebook WhatsAppTwitter Ildi Roma ha ospitato oggi un insignificativo dal titolo “Ladel”. Questo evento è stato organizzato in preparazioneGiornata internazionale per l’eliminazionesulle donne, che si celebra il 25 novembre. Durante l’in, sono stati esplorati vari aspetti del temadie sono stati conferiti premi a coloro che hanno contribuito in modo esemplare alla causa.L’importanzanell’educazioneDurante il suo intervento, la sottosegretaria alla, Lucia Borgonzoni, ha evidenziato il ruolo cruciale che lapuò svolgere nelle scuole. Ha sottolineato che è fondamentale educare le nuove generazioni a unadel, affinché possano sviluppare relazioni sane e consapevoli.