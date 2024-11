Ilnapolista.it - La curva del Psg espone il megastriscione “Free Palestine”, il ministro dell’Interno: «ci saranno sanzioni»

Ladel Psglo striscione “”, il: «ci»È polemica a Parigi per la coreografia del Psg. Se ne occupa il quotidiano francese Le Parisien.«Se necessario, ci». Parole deldegli Interni francese Bruno Retailleau che è stato molto chiaro questo giovedì mattina dopo l’enorme striscione “Palestina libera” esposto ieri sera al Parco dei peincipi dalladel Psg in occasione del match di Champions con l’Atlético Madrid (ha vinto l’Atletico 2-1).«È inaccettabile», ha detto Bruno Retailleau ai microfoni di Sud Radio. Le Parisien scrive che si trattava di una coreografia di decine e decine di metri quadrati. La Uefa e i regolamenti calcistici in generale vietano i messaggi politici, prosegue il quotidiano.