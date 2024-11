Justcalcio.com - Inter, la difesa è un caso da studiare: ballerina in campionato ma dominante in Champions. Ecco cosa cambia|Primapagina

Zero gol subiti in quattro partite di Champions League, nello stesso torneo solo l'Atalanta ha difeso bene quanto l'Inter di Simone Inzaghi ed è naturale che la mente crei il parallelo con quanto invece visto in campionato