Imprenditore bergamasco compra la casa di Lucio Dalla alle isole Tremiti

Suisio. L’Patrizio Cappella hato ladi.Dopo la morte del cantautore bolognese, avvenuta nel 2012, le due dimore di sua proprietà nell’arcipelago di fronte al Gargano sono state poste in vendita. Un duro colpo per gli abitanti dell’isola, che conavevano ormai instaurato un rapporto di cortesia e amicizia e sognavano di trasformare le due case in musei dedicati alla memoria dell’artista. Molti fan e residenti locali speravano infatti che le abitazioni potessero diventare luoghi di pellegrinaggio culturale.Svanito il progetto, Cappella è entrato in scena con una proposta e alla fine si è aggiudicato l’appartamento situato sull’isola di San Nicola, all’interno dell’antica abbazia-fortezza di Santa Maria a Mare, risalente al 1200.