Metropolitanmagazine.it - Ilary Blasi e Francesco Totti in tribunale: lei prova a chiedere più soldi, ma lui rifiuta e tira in ballo il figlio

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

Dalle ultime indiscrezioni fornite da La Repubblica, pare che l’ultimo incontro intraTotti si sia tenuto in un clima per nulla conflittuale ma, al contrario, abbastanza sereno e tranquillo. I due ex coniugi si sarebbero addirittura stretti la mano davanti a molti testimoni. Un gesto indubbiamente inaspettato vista l’aria di guerra che aleggiava tra i due già da diverso tempo. In altre parole, pare che la forte tensione tra loro abbia iniziato ad attenuarsi, e se questo è senza dubbio un bene per la famiglia e i figli in comune, non rimane che vedere se questa ritrovata armonia potrà tradursi anche nella capacità dei di trovare un accordo extragiudiziale equilibrato e ragionevole, o se alla fine si ritroveranno comunque a combattere infino allo sfinimento.