Lanazione.it - Il portiere che gioca ancora a 61 anni

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

PONSACCO "Cosa mi spingere? L’adrenalina prima della partita e vivere lo spogliatoio. A queste cose non si rinuncia con facilità". Manrico Macchi, 61compiuti, ogni fine settimana indossa i guanti dae la divisa del Talea – la squadra fondata a Ponsacco da don Armando Zappolini e don Luca Carloni (ora parroco di Lari) – e si piazza in porta. Fa così da quando aveva sei. Era il 1969 quando iniziò a calpestare il campetto sterrato dietro al Comunale di viale della Rimembranza. "Allora non c’erano le scuole calcio – racconta Macchi – Eravamo tanti bambini e io cominciai a fare il. Poi passai al Gello Le Melorie e dopo alle giovanili del Pisa. A 17mi ingaggiò il Fucecchio in Promozione. Poi Peccioli in Prima categoria, Capannoli, Calcinaia, Palaia, Fornacette, Soiana e Terricciola tra Prima, Seconda e Terza categoria".